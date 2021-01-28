РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 янв. Люберецкие предприниматели могут принять участие в программе финансового обеспечения инновационных проектов «Коммерциализация», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Фонд содействия инновациям объявил о начале приема заявок по программе «Коммерциализация» (XIII Очередь). Его цель – финансовое обеспечение инновационных проектов, результаты которых имеют перспективу коммерциализации. В конкурсе могут принять участие предприятия, имеющие статус «Микропредприятие» или «Малое предприятие» в едином реестре субъектов МСП», - говорится в сообщении.

Конкурс направлен на предоставление грантов малым инновационным предприятиям, завершившим научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и планирующим создание или расширение производства инновационной продукции.

Заявки на участие принимают на сайте до 1 марта 2021 года.

Также подробную информацию о конкурсах фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере можно получить в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области по телефону: 8(498)602-06-04, добавочный 40857 или электронной почте: babaykinAA@mosreg.ru.