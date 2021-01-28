РИАМО - 28 янв. Систему оплаты проезда в Московском метрополитене по лицу запустят в промышленную эксплуатацию в конце этого года, сообщил в четверг заместитель мэра столицы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Ликсутов выступил на вебинаре «Стратегическое развитие транспорта в эпоху Covid», организованном столичным Дептрансом совместно с Международным союзом общественного транспорта.

«Мы увидели, что есть потребность в новых технологических решениях, <...> например, это бесконтактная оплата. Мы планируем уже в этом году в метрополитене начать полноценный проект. Сейчас мы делаем его тестирование, когда оплата проезда проходит через систему распознавания лиц. <...> В конце года мы запустим ее в промышленную эксплуатацию», - сказал Ликсутов.

Он также пояснил, что для оплаты проезда по Face-ID пассажиру будет необходимо подойти к турникету, где камера считает лицо человека. Пассажиру не придется ничего прикладывать, останется просто пройти через турникет.

«У нас есть фокус-группа, в которую входят несколько тысяч человек, которые тестируют эту систему», - заключил Ликсутов.

Ранее президент Московского транспортного союза Юрий Свешников сообщил РИАМО, что введение системы Face-ID в столичной подземке позволит решить множество проблем с очередями, при этом важно обеспечить сохранность персональных данных пассажиров.

Биометрия в метро: как будет работать оплата лицом в московской подземке>>