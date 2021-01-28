РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 28 янв. Сотрудники администрации Котельников проверили кинотеатр в ТЦ «МЕГА Белая Дача» на предмет соблюдения противоэпидемиологических мер Роспотребнадзора, нарушений не выявлено, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Первый заместитель главы администрации Котельников Александр Чуприн совместно с сотрудниками отдела потребительского рынка и услуг посетили кинотеатр, расположенный в ТЦ «МЕГА Белая Дача».

«Мониторинг на предмет соблюдения мер Роспотребнадзора прошел успешно. В кинотеатре соблюдаются все рекомендованные меры. Обслуживающий персонал и сотрудники кинотеатра носят маски и перчатки, заполняемость залов не превышает 50%, при входе обязательная термометрия, между сеансами проводится дезинфекция залов с использованием антисептических средств, на полу нанесена разметка для соблюдения дистанции», - говорится в сообщении.

Управляющая кинотеатром рассказала, что допускается рассадка зрителей рядом, если они пришли вместе или являются одной семьей и совершают покупку билетов в одной транзакции. Система настроена так, что автоматически прекращает продажу билетов при заполняемости зала на 50%. Также имеются для покупки билетов терминалы самообслуживания.

Всего в кинотеатре находится 15 залов, и это позволяет организовывать сеансы так, чтобы была возможность распределять потоки людей.

По итогам проверки кинотеатра нарушений не выявлено.