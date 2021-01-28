РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 янв. Жителей ЖК «Весенний» в подмосковном Подольске попросили убирать автомобили с тротуаров во время и после снегопадов, так как они мешают уборке, сообщается в группе «ООО «Импульс» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители и собственники жилищного комплекса «Весенний»! С 28 января во время и после снегопада тротуары вдоль проезжей части убирают механической щеткой. Просим всех автовладельцев с 8:00 до 16:00 убирать машины с проезжей части от тротуаров. Щетка проходит по тротуару несколько раз по необходимости», - говорится в сообщении.

Проезжая часть вдоль тротуаров не является парковочным местом. Припаркованное таким образом авто мешает проезду спецтехники.