РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 янв. Пять новых детских игровых площадок установят в поселках городского округа Люберцы в 2021 году в рамках губернаторской программы, говорится в сообщении территориального управления «Красково-Малаховка» администрации муниципалитета.

«В 2021 году в рамках государственной программы губернатора Андрея Воробьева «Формирование современной комфортной городской среды» будут установлены новые детские игровые площадки: 2 - в Малаховке и 3 - в Краскове. Их адресный перечень сформирован по итогам голосования на портале «Добродел». Руководство МУ «ОКБЖКХ» совместно с жителями осмотрело каждую территорию, закрепленную под площадки, определили места обустройства подходов с возможностью сохранения озеленения», - говорится сообщении.

В Малаховке детские площадки появятся на улице Новой, дом 23 (микрорайон Овражки) и на улице Первомайской, дом 9. В Краскове их смонтируют по следующим адресам: улица Карла Маркса, дом 81; улица Чехова, дом 16; улица Буденного, дом 2 (деревня Марусино).