РИАМО - 28 янв. С открытием автомобильного путепровода в подмосковных Жаворонках время на пересечение железной дороги может сократиться с 50 минут до одной, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

В четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин открыли движение по новому путепроводу через пути Белорусского направления МЖД около платформы Жаворонки в Одинцовском округе. Ранее автодвижение осуществлялось по регулируемому железнодорожному переезду, который был закрыт около шести часов в сутки.

«В пробке можно было потерять 50 минут. После запуска движения по путепроводу время в пути может значительно сократиться – до 1 минуты», - говорится в сообщении.

Как отметил Воробьев, такие путепроводы делают жизнь огромного количества людей комфортнее. Сейчас в разных частях Московской области строятся 27 путепроводов, следующий откроется в Лобне.

«Я очень надеюсь, что сотни тысяч человек почувствуют совершенно другое качество жизни, будут быстрее возвращаться домой, передвигаться по области и Москве», - добавил Воробьев.

После открытия путепровода в Жаворонках изменились схемы трех маршрутов «Мострансавто». Сейчас автобусы, следующие от станции МЦД Одинцово до Краснознаменска и деревни Митькино, вынуждены терять в пробке на переезде до 40 минут, движение по эстакаде сократит время в пути для общественного транспорта на 10-15 минут.

«Я работаю в Жаворонках водителем такси. Последнее время ездить было очень тяжело, много времени приходилось стоять в пробках. К вечеру уже сил не оставалось, даже хотела бросить работу. Но когда услышала, что будут строить путепровод, у меня появилась надежда. Очень рада, что его открыли, теперь территория разгрузится», - рассказала местная жительница Ольга Соколова.

В рамках проекта для жителей Жаворонков также построили спортивный стадион с футбольным полем, баскетбольной и волейбольными площадками.