РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 янв. Примерно 580 дворников приступили к уборке от снега и наледи дворовых территорий в Подольске в четверг, сообщается в группе «Комитет по ЖКХ | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«На территории Подольска сотрудниками управляющих компаний ведутся работы по обработке от наледи песко-соляной смесью дворовых территорий, входных групп многоквартирных домов, тротуаров, детских игровых площадок и мест с наибольшей проходимостью людей. В четверг в 5:56 приступили к уборке дворовых территорий 578 дворников, 68 тракторов, 13 единиц малой механизации», - говорится в сообщении.

В настоящее время работы продолжаются.

По вопросам антигололедной обработки дворов горожане могут обращаться в свою управляющую организацию или на горячую линию комитета по ЖКХ: 8(496)755-57-93; 8(916)565-96-15 (в рабочие дни с 9:00 до 18:00), в Единую дежурную диспетчерскую службу округа: 8(496)755-57-98 (круглосуточно).