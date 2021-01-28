РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 янв. В подмосковных Люберцах выявили один факт нарушения несвоевременной уборки территории у объекта торговли, сообщил заместитель главы администрации Люберец Александр Семенов.

В четверг прошел рейд на предмет содержания и благоустройства объектов торговли на улице 3-е Почтовое отделение.

«Рейды администрации с привлечением сотрудников адмтехнадзора проходят регулярно. Есть ответственные арендаторы и безответственные. Несвоевременная уборка раздражает жителей. Сегодня из нескольких объектов выявили только один факт нарушения, завтра проверим, как все убрали», - сказал Семенов.