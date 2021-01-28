РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 28 янв. Инспекторы Главгосстройнадзора держат на контроле ход строительства нового корпуса на 550 учащихся к школе №11 в Щелкове, по планам, его возведение будет завершено в третьем квартале 2021 года, говорится в сообщении пресс-службе надзорного ведомства.

«На объекте выполнены монолитные работы по подземной части здания и первого этажа надземной части здания. Ведутся работы по армированию и бетонированию второго этажа здания. Кладка наружных стен первого этажа. Наружные сети водопровода», - сказал начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Согласно проекту, в корпусе помимо просторных и оборудованных классов запроектированы два спортивных зала, актовый зал на 200 мест, библиотека, медицинский кабинет.

На данный момент инспекторы провели на объекте три проверочных мероприятия. Прогнозируемая дата завершения работ – июль 2021 года.