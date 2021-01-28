РИАМО - 28 янв. Три корпуса на 1220 квартир в ЖК «Прайм парк» в Хорошевском районе получили разрешение на ввод в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Здания находятся на Ленинградском проспекте. Площадь трех корпусов переменной этажности под номерами 4, 5 и 6 составляет 149,3 тысячи квадратных метров.

«На всех этапах к проверкам привлекаются специалисты Центра экспертиз («ЦЭИИС»), которые выполняют полный комплекс лабораторно-инструментальных исследований, что позволяет устранять все выявленные нарушения в процессе строительства. Установлен контроль за соблюдением строителями противоэпидемических требований», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

На первых этажах разместят нежилые помещения, в том числе магазины и бытовые услуги. Все три дома объединены между собой подземной парковкой на 679 машино-мест.