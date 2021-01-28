РИАМО - 28 янв. В Солнечногорске построят подъездную дорогу, которая пройдет от деревни Хоругвино до ассоциации СНТ «Кочергино», дорога будет проходить мимо 22 дачных поселков, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На текущий момент уже получено заключение Мособлэкспертизы на строительство дороги. С целью проведения конкурса на выбор подрядной организации ведется подготовка документации. Проектно-изыскательские работы завершатся в 2021 году, далее начнется строительство.

«Около четырех миллионов человек, членов СНТ на территории Подмосковья, — это москвичи. Столица активно участвует в благоустройстве садовых товариществ горожан на территориях Московской и сопредельных областей. Исполнителем городских программ по развитию территорий СНТ является государственное казенное учреждение Москвы «Развитие Московского региона», — сказал руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

Ширина проезжей части составит шесть метров, а длина – пять. Этого будет достаточно для того, чтобы организовать комфортный подъезд более чем для 3,5 тысяч москвичей из 22 СНТ. Дороги, которые в настоящее время находятся в неудовлетворительном состоянии и примыкают к крупным дачным поселкам, будут приведены в порядок.