РИАМО - 28 янв. Московский областной суд в четверг признал законным продление срока задержания оппозиционера Алексея Навального до 15 февраля, сообщает ТАСС.

«Суд решил отклонить жалобу Алексея Навального, которому решением Химкинского городского суда Подмосковья продлен срок задержания на 30 суток до 15 февраля», — говорится в сообщении.

Таким образом, решение суда первой инстанции признали законным.

Навальный находится под арестом в СИЗО «Матросская Тишина» с 19 января. Он был арестован 18 января после прилета в Россию из Германии.​

Блогер был задержан по требованию ФСИН, так как он нарушил испытательный срок по делу «Ив Роше». ФСИН также требует заменить Навальному условный срок на реальный. ​