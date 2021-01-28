РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 янв. Открытие пункта вакцинации от коронавируса в торгово-развлекательном комплексе Vegas в подмосковном Красногорске состоялось в четверг, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

«Сегодня (28 января – ред.) мы открываем первый в Красногорске выездной пункт вакцинации в торговом центре. Он будет работать с 14:00 до 20:00. Если спрос будет большим, мы готовы увеличить время работы», – сказала главврач Красногорской горбольницы №1 Анжелика Евзерихина.

Она добавила, что на сегодняшний день пункт вакцинации готов принять до 60 пациентов в день. Каждый пациент перед прививкой проходит осмотр врача и затем находится под наблюдением медиков в течение 30 минут после введения препарата.

Для вакцинации необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС. Прививку может сделать любой желающий в возрасте старше 18 лет при отсутствии медицинских противопоказаний.

«Это вакцина «Спутник V». Она будет ежедневно доставляться из Красногорской горбольницы №1. Мы не нарушаем холодовой режим, администрация округа предоставила нам специальные камеры, за что им большое спасибо», – пояснила Евзерихина.

Она также подчеркнула, что пункт оборудован согласно всем санитарно-эпидемиологическим нормам.

Первым пациентом пункта вакцинации в ТЦ стал сотрудник расположенного рядом магазина Данила. Он подчеркнул, что после прививки его самочувствие не изменилось.

«Увидел, что открывается прививочный пункт, и решил привиться. Все равно, мне кажется, рано или поздно придется это делать», – сказал молодой человек.

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