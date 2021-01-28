РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 янв. Более 140 километров электросетей Подольска передали в собственность Московской области в рамках консолидации электросетевых активов, в том числе в микрорайонах Львовский, Кузнечики и Климовск, говорится в сообщении пресс-службы Минмособлимущества.

Линии электросетей обеспечивают электричеством три микрорайона - Львовский, Кузнечики и Климовск, а также поселок Дубровицы и четыре деревни - Лаговское, Федюково, Яковлево и Боборыкино городского округа Подольск. Это более 130 тысяч человек.

«Свыше 140 километров электросетей поступили в областную собственность для дальнейшего обслуживания АО «Мособлэнерго», - говорится в сообщении.

Передача прошла в рамках мероприятий по консолидации муниципального электросетевого имущества, расположенного на территории Московской области, из собственности городского округа Подольск в собственность Московской области.

«Переданы более 340 объектов движимого электросетевого имущества», - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.