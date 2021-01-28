РИАМО - 28 янв. Портал «Наш город» открыл для жителей новой Москвы 11 новых тем, они уже доступны пользователям в категориях «Моя дорога», «Мой двор» и «Государственные учреждения», сообщается на сайте мэра столицы.
Подключение поселений Троицкого и Новомосковского округов к сервису завершилось в ноябре 2020 года.
Изначально пользователи имели доступ к 40 проблемным темам с целью отправки сообщения. Классификатор расширили посредством сезонных тем.
Так, жители могут сообщить о снеге и гололеде во дворе, а также на территории госучреждений, о применении реагентов на проезжей части, тротуарах и многое другое.
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