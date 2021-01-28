РИАМО (БАЛАШИХА) – 28 янв. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с депутатами совета депутатов Балашихи Светланой Танановой, Вячеславом Крыловым и Евгением Николаевым проверил ход капремонта кровли в доме №52 в микрорайоне Северный, все работы планируют завершить до середины февраля, говорится в сообщении пресс-службы парламентария.

Исполняющий обязанности директора УК «Аметист» Татьяна Тельнова рассказала, что по кровле данного дома было много обращений от жителей. После включения ее в план капремонта подрядная организация приступила к работам, и в настоящий момент закрыто 50% поверхности крыши.

«Фальцевая кровля считается одной из самых надежных и долговечных, но и на замену ее уходит гораздо больше времени. То, что при проведении капремонта сохранили данный способ монтажа – это правильно», – сказал Ефимов.

Строители работают по погоде, но до середины февраля обещают сдать объект.

Депутат попросил внимательнее относиться к просьбам жителей и, безусловно, соблюдать технику безопасности при проведении высотных работ.

По словам Танановой, депутаты поддерживают связь с инициативной группой жителей дома. Приемку кровли договорились провести совместно.

Член Общественной палаты Балашихи Александр Долгов добавил, что совместно с управляющей компанией и городскими депутатами прорабатываются планы по включению пяти домов Северного в план капитального ремонта, в том числе по замене четырех кровель.