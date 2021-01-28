В Москве сняли некоторые ограничительные меры, касающиеся культурных и развлекательных учреждений: возобновили работу музеи и библиотеки, разрешено проведение культурно-массовых мероприятий, а клубам, барам и ресторанам снова можно работать после 23:00. В ближайшие выходные жители и гости столицы смогут сходить на кинопоказ в рамках фестиваля «Хроники катастрофы», посмотреть мюзикл «Анна Каренина», поиграть в настольные игры и прокатиться по булгаковским местам на трамвае, стилизованном под транспорт начала XX века. Подробнее – в гиде РИАМО.

ПЯТНИЦА, 29 января

Экскурсия «Бункер Сталина – 42. Гриф снят»

Где: г. Москва, 5-й Котельнический пер., д. 11

Когда: 29, 30, 31 января

Стоимость: 900 рублей

Бункер Иосифа Сталина находится недалеко от Кремля, на глубине 65 метров под землей. Экскурсия «Гриф снят» посвящена противостоянию двух держав – СССР и США. Во время удивительного путешествия на засекреченный ранее объект гиды расскажут гостям, как конструкция бункера должна была защищать от поражающих факторов ядерного взрыва, напомнят о периоде холодной войны и покажут единственную точную копию первой советской атомной бомбы в натуральную величину. Билеты можно приобрести на сайте портала Sputnik.

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Мюзикл «Анна Каренина»

Где: г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 6, Московский театр оперетты

Когда: 29 января в 19:00, 30 и 31 января в 14:00 и 19:00

Стоимость: от 2 200 рублей

В выходные труппа Московского театра оперетты порадует зрителей мюзиклом «Анна Каренина» по мотивам одного из величайших произведений Льва Толстого. Зрителей ждут великолепный вокал, эффектная хореография и музыка в живом исполнении в сочетании с новейшими возможностями мультимедийных технологий. В главных ролях: Екатерина Гусева, Дмитрий Ермак, Валерия Ланская, Наталия Быстрова, Игорь Балалаев и другие. Приобрести билеты можно на сайте театра.

Литературный вечер с включением с МКС

Где: YouTube-каналы проекта «Роскосмос ТВ», Института Пушкина и Московской губернской универсальной библиотеки

Когда: 29 января в 17:00

Стоимость: бесплатно

В пятницу в 17:00 пройдет вторая литературная гостиная цикла «Слово и космос», приуроченная ко дню памяти Иосифа Бродского. Основной особенностью вечера станет прямое подключение к Международной космической станции. Участником диалога станет космонавт Сергей Рыжиков – он расскажет о своем восприятии рождественского цикла Бродского и покажет праздничные фотографии, сделанные с борта МКС в 2021 году. Также в рамках мероприятия сотрудники музеев и университетов прочтут лекции о жизни поэта. Трансляции пройдут на YouTube-каналах партнеров проекта.

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СУББОТА, 30 января

Кинофестиваль «Хроники катастрофы»

Где: онлайн – на сайте телеканала «Дождь», офлайн – в кинотеатре «Октябрь» (г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24)

Когда: 27–31 января

Стоимость: бесплатно

Кинофестиваль «Хроники катастрофы» проходит с 25 по 31 января. Он приурочен ко Дню памяти жертв холокоста, который ежегодно отмечают 27 января. Несколько фильмов про Варшавское гетто доступны бесплатно на сайте телеканала «Дождь» – «Неоконченный фильм» режиссера Яэля Херсонски и «Варшава. Разделенный город» Эрика Беднардского. Офлайн-показы в Москве пройдут в кинотеатре «Октябрь». Так, в рамках фестиваля 29 января в 19:30 покажут картину «Далекое путешествие» Альфреда Радока, а 30 января в 18:00 – фильм «Последний этап» Ванды Якубовской. Часть билетов предоставляется бесплатно. Подробности – на сайте проекта.

Вечер настольных игр

Где: г. Москва, Газетный пер., д. 3-5, стр. 1, ресторан «Кофе Шенк»

Когда: 30 января в 20:00

Стоимость: от 599 рублей

В субботу в центре Москвы, в «Кофе Шенк», компания FastLife устраивает вечер настольных игр. Мероприятие рассчитано на 10–12 человек. Гости смогут сами выбрать подходящую активность из предложенных – «Мафию», «Дисит», «Имаджинариум», «Таймлайн», «И то, и то», «Гномов-вредителей» или «Правду или действие». Вести игры будет профессиональный ведущий. Приобрести билеты можно здесь.

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Экскурсия на трамвае 302-БиС «Булгаков и его эпоха»

Где: г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 10, трамвай отходит от музея-театра «Булгаковский дом»

Когда: 30 января в 13:00

Стоимость: 700 рублей

В субботу, 30 января, единственный в своем роде трамвай 302-БиС перенесет жителей и гостей мегаполиса в начало XX столетия – во времена, когда жил и творил великий писатель Михаил Булгаков. В течение всей поездки группу будет сопровождать экскурсовод. Он расскажет, как менялась Москва на протяжении десятилетий, покажет, где Аннушка разлила масло, где находится дом Грибоедова и переулок, в котором познакомились Мастер и Маргарита. Также в рамках экскурсии участники посетят музей «Булгаковский дом», где узнают больше о жизни писателя. Билеты можно приобрести на сайте «Яндекс. Афиша».

Спектакли в Московском Губернском театре

Где: г. Москва, Волгоградский пр., д. 121, Московский Губернский театр

Когда: 30 января

Стоимость: от 500 рублей

В субботу актеры Московского Губернского театра порадуют зрителей сразу несколькими спектаклями. Так, в 12:00 и 13:00 на сцене покажут постановку «Маленькая колдунья» по мотивам сказки Отфрида Пройслера, а в 18:00 – расскажут историю Сирано де Бержерака о великой любви, о чести и отваге. Билеты можно приобрести на сайте театра.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 января

Онлайн-выставка уникальных карт Москвы

сайт конгрессно-выставочного комплекса «Дом на Брестской»

Где: сайт конгрессно-выставочного комплекса «Дом на Брестской»

Когда: с 25 января по 25 декабря 2021 года

Стоимость: бесплатно

Онлайн-выставку, посвященную развитию Москвы, открыли 25 января на сайте конгрессно-выставочного комплекса «Дом на Брестской». Виртуальную экспозицию подготовило ГБУ «Мосстройинформ». Она состоит из семи разделов, где можно найти схемы Москвы ХI–ХVII веков и карты, которые отражают строительный бум XX века. После просмотра экспозиции у всех желающих есть возможность проверить свои знания в области картографии с помощью специально подготовленной викторины.

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Катания на серфе

Где: г. Москва, ул. Лужники, 24, строение 4, серф-кафе NaloBaloO

Когда: ежедневно с 10:00 до 22:00

Стоимость: групповое занятие с инструктором – 4 тысячи рублей

NaloBaloO – первое в России серф-кафе с собственной искусственной волной и гавайской атмосферой. Здесь с помощью профессиональных инструкторов можно научиться кататься на флоу- и бодиборде. Занятия проводят в группах (от двух до пяти человек) и индивидуально, их продолжительность – 60 минут. Помимо тренировок, в серф-кафе гостям предлагают попробовать блюда гавайской кухни, а также разнообразные напитки – лимонады, смузи, детокс-соки, нечайные чаи и кофе. Узнать цены и посмотреть меню можно на сайте заведения.

КИНОПРЕМЬЕРЫ

Драма «Зоя»

Фильм рассказывает историю всем известной Зои Космодемьянской – девушки, проявившей невероятное мужество в борьбе против вермахта. Действия разворачиваются осенью 1941 года. Вчерашняя школьница Зоя вступает в партизанский отряд, который попадает в засаду. Космодемьянскую берут в плен немцы, однако ни допросы, ни пытки не приводят к каким-либо результатам. Чем все закончилось, мы знаем из учебников истории. Однако жертва не стала напрасной: подвиг девушки разжег огонь в сердцах солдат Красной армии и помог им дойти до Берлина.

В главных ролях: Анастасия Мишина, Александр Вонтов, Дарья Юргенс, Евгений Романцов и другие.

Режиссер – Максим Бриус.

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Триллер «Дьявол в деталях»

«Дьявол в деталях» – триллер с увлекательным сюжетом и весьма интересным актерским составом. По сюжету, заместитель шерифа округа Керн по прозвищу Дики отправляется в Лос-Анджелес для сбора улик. В это время сержант Джим Бэкстер ищет серийного убийцу, которого боится весь город. Бэкстера впечатляет полицейское чутье Дики, и он неофициально привлекает его к расследованию. Однако, как это часто бывает в кино, дело обретает неожиданный поворот.

В главных ролях: Дензел Вашингтон, Рами Малек, Джаред Лето, Кристофер Бауэр и другие.

Режиссер – Джон Ли Хэнкок.

Боевик «Афера Оливера Твиста»

Талантливый художник по имени Оливер Твист живет в Лондоне и, помимо искусства, промышляет мелким хулиганством. Однажды он случайно знакомится с красоткой Додж, которая работает с преступным гением Фейгином и его напарницей Сайкс. Банда подговаривает Твиста украсть одну из шести картин Уильяма Хогарта.

В главных ролях: Лина Хиди, Майкл Кейн, Ноэль Кларк, Рита Ора и другие.

Режиссер – Мартин Оуэн.

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