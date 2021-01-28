РИАМО - 28 янв. Недостроенное трехэтажное здание площадью 5,4 тысячи квадратных метра снесли в Южном административном округе столицы, говорится в сообщении пресс-службы Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

«Долгострой, оставленный неустановленными пользователями, представлял для окружающих потенциальную угрозу и был демонтирован силами Госинспекции по недвижимости», – сказал начальник ведомства Владислав Овчинский.

Здание было возведено незаконно, без разрешительных документов в промышленной зоне.

Оно располагалось на Варшавском шоссе, владение 38, корпус 1. Общая площадь территории застройки составила 21 438 квадратных метров.