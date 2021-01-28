РИАМО - 28 янв. Областной Кадетский бал пройдет 4 февраля в спорткомплексе «Арена-Истра», мероприятие приурочено ко Дню защитника Отечества и Дню православной молодежи, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

В мероприятии примут участие около 300 человек – обучающиеся Первого Рузского казачьего кадетского корпуса имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора, кадетских, казачьих кадетских корпусов и классов, учащиеся общеобразовательных школ, представители военно-патриотических клубов, участницы хореографических коллективов из 14 муниципальных образований региона.

«Цели мероприятия – сохранение и приумножение лучших традиций кадетского движения России в новых условиях, развитие у молодежи интереса и уважения к культурному и историческому прошлому страны, популяризация кадетского движения в молодежной среде, привлечение к нему внимания общественности и социальных партнеров», - говорится в сообщении.

Кадетский бал проводится при поддержке министерства культуры Московской области, администрации городского округа Истра, управления образования администрации Рузского городского округа, Отдельного казачьего общества Московской области - войскового казачьего общества «Центральное казачье войско», Рузского благочиния Московской епархии.

Во время бала участники будут танцевать полонез, большой фигурный вальс, вальс-миньон, польку тройками, венгерский бальный, кадриль, испанский вальс, мазурку, падеграс, бесконечный галоп, венский вальс. Начало мероприятия – в 14:00.