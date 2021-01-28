РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 янв. В Климовском музее подмосковного Подольска открылась выставка «Карандаш — тоже оружие в бою», на которой можно посмотреть рисунки военных лет, сообщается в группе «Мбу Икм» в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем климовчан и жителей Подольска на выставку «Карандаш — тоже оружие в бою». В фондах Климовского музея есть несколько графических портретов участников сражения Ленинградского фронта, опубликованных в дивизионной газете «Советский воин» 98 СД. Также представлены рисунки в жанре кукрыниксов, которые выполнил Игнатий Островский в короткие промежутки между боями. Они тоже вдохновляли бойцов на пути к Победе», - говорится в сообщении.

Островский - майор в отставке, бывший командир 2-го дивизиона, замкомандира 812-го артполка 273 стрелковой дивизии (СД). Дивизия сформировалась в Климовске, отсюда ее отправили на фронт. Боевой путь 273-й СД начался со Сталинградской битвы. День памяти и славы Сталинградской битвы установлен 2 февраля (битва продолжалась с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года).