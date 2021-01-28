РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 28 янв. 11 автомобилей эвакуировали в ходе очередного рейда в подмосковных Котельниках, выявлено 12 нарушений административного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«По просьбе администрации городского округа Котельники на территории города состоялся очередной рейд, который провели сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» совместно с сотрудниками администрации и управлением государственного автодорожного надзора», - говорится в сообщении.

В ходе рейда было проверено 47 автомобилей, выявлено 12 нарушений административного законодательства, а также эвакуировано 11 автомобилей.

Данный рейд был направлен на проверку соблюдения правил перевозки жителей и их безопасного нахождения в такси, а также на выявление недобросовестных водителей, нарушающих ПДД.