РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 янв. Пристройку к школе №29 в деревне Марусино подмосковных Люберец планируют возвести до конца 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Инспекторский состав держит на контроле ход строительства пристройки к школе №29.

«С момента начала строительства инспекторы провели на объекте три плановых проверки, впереди еще четыре. Прогнозируемая дата завершения работ – ноябрь 2021 года», – сказал начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

Согласно проекту, в здании площадью порядка 9 тысяч квадратных метров расположатся учебные классы, столовая, актовый и спортивный залы, медблок, библиотека, мастерские, бытовые и административные помещения.

«В настоящее время ведутся работы по устройству перегородок подвала, устройству монолитных железобетонных конструкций 1-го этажа. На площадке задействовано порядка 20 человек и три единицы техники», – заключил Гарибян.