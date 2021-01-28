РИАМО - 28 янв. Поток автомобилей на столичных дорогах увеличился почти на 150 тысяч машин во время пандемии коронавируса, сообщил заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Много людей выбирают личные автомобили для поездок по городу. Это, конечно, увеличило количество машин для нас. Примерно на 150 тысяч автомобилей стало больше в Москве», — сказал Ликсутов в ходе вебинара «Стратегическое развитие транспорта в эпоху Covid».

Он также отметил, что пассажиропоток в общественном транспорте снизился на 40%, но, несмотря на это, транспорт столицы продолжает работать в полном объеме.

Ранее Ликсутов сообщил, что ежедневно до 500 сотрудников транспортного комплекса Москвы прививаются от Covid-19 в мобильных пунктах вакцинации.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>