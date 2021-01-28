РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 янв. Спортсменки из подмосковного Подольска получили золотую и бронзовую медали на дистанции 10 километров классическим стилем чемпионата ЦФО России по лыжным гонкам, сообщается в группе «МУ СШОР по лыжным гонкам» в соцсети «ВКонтакте».

27 января в Красногорске прошла первая гонка чемпионата ЦФО России по лыжным гонкам. Женщины соревновались на дистанции 10 километров классическим стилем. Успешно выступили спортсмены-инструкторы спортивной школы олимпийского резерва Подольска.

«Ольга Яшина завоевала золотую медаль, Кристина Кусковая - бронзовую. Габриела Калугер показала 4-й результат», - говорится в сообщении.

Впереди еще несколько соревновательных дней. Спортсменам пожелали успешных стартов.