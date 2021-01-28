РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 янв. Чемпионат и Кубок Московской области по художественной гимнастике пройдет в Люберцах с 31 января по 2 февраля, в них примут участие 18 люберецких спортсменок, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В соревнованиях поучаствуют порядка 300 спортсменок.

«В течение трех дней на арену Дворца спорта выйдут около 300 юных гимнасток из Московской области, которые продемонстрируют свое мастерство в одном из красивых видов спорта. Девушки выступят в индивидуальных и групповых программах. Честь Люберец будет защищать команда из 18 лучших гимнасток округа», - сказал Ружицкий.

Спортсменки выступят с предметами - булавы, мяч, обруч, скакалка - и без них. Соревнования пройдут в ДС «Триумф» Люберец. Начало в 9:00.