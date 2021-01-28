РИАМО - 28 янв. До 12:00 30 января в Москве и Подмосковье продлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильной гололедицы, дополнительно в регионе действует предупреждение из-за снега и мокрого снега, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

В настоящее время «желтый» уровень опасности погоды в Подмосковье действует до 21:00 четверга из-за гололеда и налипания мокрого снега.

Аналогичный уровень погодной опасности объявлен почти на всей территории Центрального федерального округа, за исключением Брянской, Костромской, Орловской, Тульской и Ярославской областей.

В Московском регионе в четверг облачно, ожидается снег, мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега и сильная гололедица. Днем температура составит от минус 1 до плюс 1 градуса.

29 января облачная погода сохранится, пройдут снег и мокрый снег, образуется гололедица. Температура в течение суток составит от минус 1 до плюс 1 градуса.

30 января погода изменится. Сохранится облачность, ожидается небольшой снег и гололедица. Ночью температура составит от минус 5 до минус 3 градусов, днем станет потеплее. Так, дневная температура составит от минус 3 до минус 1 градуса.

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