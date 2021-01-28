РИАМО – 28 янв. В группе риска по смертности при коронавирусе находятся пациенты, страдающие шизофренией, тревожными расстройствами, ожирением, сахарным диабетом и те, кто перенес инфаркт и операции на сердце, сообщает Nation News.

Как рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева, в России у большей части пациентов с шизофренией на фоне коронавируса наблюдаются психотические реакции. Также под угрозой и люди, страдающие другими хроническими заболеваниями.

«В первую очередь риск летальности повышает ожирение. Опасна болезнь для людей с диабетом — это уже поражение организма, на которое ложится еще и ковид. Нельзя болеть пациентам после серьезных операций на сердце, аортокоронарного шунтирования. Тем, у кого недавно был инфаркт — у них и так нагрузка на малый круг кровообращения, который идет к легким и сердцу. Небольшое поражение от ковида они могут воспринять серьезно», — отметила врач.

Всего на сегодняшний день в России выявили более 3,7 миллиона случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Выздоровели более 3,2 миллиона человек, скончались более 71 тысячи пациентов.

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28 ЯНВАРЯ

- Сервис СМС‑информирования о втором этапе вакцинации от Covid‑19 запустили в Подмосковье. В сообщении будет указана дата второго этапа вакцинации, а также способы записи на нее. Уведомление будет приходить за несколько дней до визита в прививочный кабинет.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Пять ковидных госпиталей в Москве возобновят стандартную работу. В настоящий момент в столице продолжают работать резервные госпитали общей мощностью 7 тысяч коек.

- Девять москвичей старше 100 лет привились от коронавируса. Пожилых граждан уже вакцинировали первым компонентом.

- Воробьев рассказал, что все ограничения в Подмосковье снимут, когда уровень заболеваемости достигнет показателя менее 900 случаев в день. При этом Воробьев уточнил, что открытие баров и дискотек важно для части жителей, но в общей массе ограничений это непринципиально.

- За сутки в России зарегистрировали 19 138 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 939 больных. В Москве - 2 897.

- Свыше 2 миллионов жителей столицы проинформировали о результатах ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию с помощью СМС. Единая цифровая платформа позволяет оперативно получать результаты анализов на коронавирус, сделанных в городских медучреждениях.

- В России могут снять ограничения из‑за Covid‑19 к лету. Пандемия закончится, когда 70–80% людей «проконтактируют» с вирусом.