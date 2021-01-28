РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 янв. Пробка длиной свыше 3 километров образовалась на трассе А-107 в подмосковном Подольске в четверг днем, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

По данным сервиса, на 14:50 на трассе А-107 образовалась пробка длиной более 3 километров. Движение затруднено от съезда с Симферопольского шоссе до автобусной остановки «ДСР-13». Средняя скорость движения составляет 25 километров в час.

Также движение затруднено на улицах Кирова, проспект Ленина, Большая Серпуховская и других.