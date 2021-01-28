РИАМО - 28 янв. Порядка 270 человек привлекли к административной ответственности за участие в несанкционированной акции в центре Москвы 23 января, свыше 100 из них арестовали, сообщается на сайте столичного ГУ МВД РФ.

«Органами внутренних дел к административной ответственности на данный момент привлечено 267 человек, 110 из них судом назначено наказание в виде административного ареста», — говорится в сообщении.

Кроме того, на текущий момент расследуется семь уголовных дел по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Кроме того, проводится предварительное расследование по фактам нахождения на несогласованной акции людей с коронавирусом, которые должны были быть на самоизоляции.

Несанкционированная акция в центре Москвы состоялась 23 января. В ней, по данным МВД, приняли участие порядка 4 тысяч человек. Устанавливаются и задерживаются участники акции, совершившие противоправные действия.