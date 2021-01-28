РИАМО - 28 янв. Каждый день в Москве до 500 сотрудников транспортного комплекса прививаются от коронавирусной инфекции в мобильных пунктах вакцинации, сообщил заместитель мэра столицы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

«Мэр Москвы (Сергей Собянин – ред.) принял решение, что одними из первых бесплатную и добровольную вакцинацию могут пройти работники транспорта. Уже несколько тысяч человек, сотрудников транспортного комплекса города Москвы, эту вакцину уже получили», - сказал Ликсутов в ходе вебинара «Стратегическое развитие транспорта в эпоху Covid».

Он добавил, что пункты вакцинации открыты непосредственно в нескольких депо Московского метрополитена и в нескольких крупных автобусных парках, поэтому каждый день около 300-500 сотрудников транспортного комплекса прививаются рядом с местом работы.

Ликсутов напомнил, что в общественном транспорте города до сих пор действует правило обязательного ношения средств индивидуальной защиты - масок и перчаток.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

28 ЯНВАРЯ

- Сервис СМС‑информирования о втором этапе вакцинации от Covid‑19 запустили в Подмосковье. В сообщении будет указана дата второго этапа вакцинации, а также способы записи на нее. Уведомление будет приходить за несколько дней до визита в прививочный кабинет.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Пять ковидных госпиталей в Москве возобновят стандартную работу. В настоящий момент в столице продолжают работать резервные госпитали общей мощностью 7 тысяч коек.

- Девять москвичей старше 100 лет привились от коронавируса. Пожилых граждан уже вакцинировали первым компонентом.

- Воробьев рассказал, что все ограничения в Подмосковье снимут, когда уровень заболеваемости достигнет показателя менее 900 случаев в день. При этом Воробьев уточнил, что открытие баров и дискотек важно для части жителей, но в общей массе ограничений это непринципиально.

- За сутки в России зарегистрировали 19 138 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 939 больных. В Москве - 2 897.

- Свыше 2 миллионов жителей столицы проинформировали о результатах ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию с помощью СМС. Единая цифровая платформа позволяет оперативно получать результаты анализов на коронавирус, сделанных в городских медучреждениях.

- В России могут снять ограничения из‑за Covid‑19 к лету. Пандемия закончится, когда 70–80% людей «проконтактируют» с вирусом.