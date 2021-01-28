РИАМО - 28 янв. Спасатели «Мособлпожспаса» вытащили людей из пострадавших в двух дорожных авариях машин в Сергиево-Посадском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

Начальник отряда Александр Королев отметил, что около восьми часов утра 27 января столкнулись грузовой и легковой автомобили. ДТП произошло на 103-м километре трассы А-108. Водителя легковой машины зажало из-за повреждения авто.

«Прибыв на место аварии, спасатели деблокировали мужчину с помощью аварийно-спасательного инструмента и передали бригаде скорой медицинской помощи. Водитель грузовика не пострадал», – сказал Королев.

Он добавил, что вечером того же дня дежурная смена спасателей выехала на ликвидацию последствий ДТП с участием грузового автомобиля и микроавтобуса.

«В результате столкновения пострадал водитель микроавтобуса – мужчине зажало правую ногу. Прибывшая на место происшествия дежурная смена деблокировала пострадавшего с использованием спасательного оборудования и передала медикам. Водителю грузовика помощь не потребовалась», – уточнил начальник отряда.

По его словам, обе дорожные аварии произошли в темное время суток.

«Нельзя недооценивать опасность вождения в условиях плохой видимости. Не стоит забывать, что в темное время суток от водителя требуется максимальная осторожность, бдительность и внимание», – заключил Королев.