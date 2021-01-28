РИАМО - 28 янв. Участников несогласованных акций, которые планируются в Москве 31 января, ждет административная ответственность в соответствии с законом, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.

«В связи с распространением в СМИ, интернете и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях в Москве официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом, вплоть до уголовной», — говорится в сообщении.

Попытки провести такие мероприятия будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Все нарушители также будут привлекаться к ответственности.

Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все меры для обеспечения порядка.

Столичная полиция призвала горожан не поддаваться на провокации и соблюдать законные требования сотрудников.

Несанкционированная акция в центре столицы прошла 23 января. По данным МВД, в ней приняли участие около 4 тысяч человек. Возбуждены уголовные дела, несколько участников арестованы судом. Участники акции, совершившие противоправные действия, устанавливаются и задерживаются.