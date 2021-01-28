РИАМО - 28 янв. Универсальный бассейн для оздоровительного плавания появится на Бартеневской улице в районе Южное Бутово в Москве, застройщик получил разрешение на ввод в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«Общая площадь двухэтажного здания, построенного за счет средств инвестора, составляет почти 1,3 тысячи квадратных метров. На первом этаже разместятся бассейны для взрослых и детей, а также зоны с детскими и взрослыми душевыми, медицинская зона и кафе на 12 посадочных мест», - сказал глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он добавил, что на втором этаже здания будут находиться тренажерный зал и вспомогательные помещения.

Бассейн откроется, когда застройщик найдет арендатора, который должен будет сам оснастить комплекс оборудованием для плавания.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, 60% процентов ФОКов столицы планируется открывать за счет инвесторов.