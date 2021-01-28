РИАМО - 28 янв. Столица запустила на базе Единой цифровой платформы здравоохранения спецсервис для автоматического анализа рентгенологических исследований, к нему могут подключиться все российские врачи, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В рамках Единой цифровой платформы здравоохранения мы постоянно наращиваем новые возможности. И делаем наши передовые технологии доступными не только максимально большому числу московских врачей, но и медицинским специалистам из других регионов страны», — отметила Ракова.

Она напомнила, что ранее Москва открыла доступ к сервису КТ-калькулятора, который представляет собой нейронную сеть, оценивающую степень поражения легких по данным анализа крови. Данным сервисом воспользовались свыше 7 тысяч человек из 70 регионов страны.

«На этом мы не останавливаемся. Специальная платформа, HUB, дает доступ врачам из любых субъектов страны к технологиям искусственного интеллекта, которые уже успешно применяются в наших учреждениях. После регистрации на платформе врач любой специализации может загрузить обезличенное рентгенологическое исследование для обработки искусственным интеллектом», — уточнила вице-мэр.

По ее словам, анализ данных на специальной платформе занимает примерно 1-2 минуты, максимум 15 минут. Все инструменты сервиса работают в формате «подсказок» для врачей: они отмечают области возможных патологий у пациента.

Она добавила, что на сегодняшний день там доступны инструменты автоматической оценки КТ-снимков. Работу сервисов протестировали свыше 500 врачей из более чем 100 медорганизаций столицы.

Доступ к новой платформе могут получить только авторизованные медики: специалисты лучевой диагностики, представители клинических специализаций (терапевты, пульмонологи). Пользователи новой платформы каждый день могут отправлять до пяти исследований для обработки искусственным интеллектом на бесплатной основе.

«В случае сложных кейсов у медиков будет возможность запросить дистанционную консультацию московских экспертов. Они могут дать второе мнение в сложных случаях или выполнить первичное описание снимка», — пояснила Ракова.

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