РИАМО - 28 янв. В минувшем году в столице выявили более 7,5 тысячи нелегальных таксистов, таким образом повышается безопасность поездок по городу, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«У нелегалов нет лицензии, они работают без технических и медицинских осмотров, а порой у водителей отсутствуют даже права», – говорится в сообщении.

Согласно статистике, нелегальные водители такси чаще попадают в ДТП. Также они могут представлять для пассажиров угрозу. В поездке с нелегальным таксистом может произойти что угодно. Ответственности за подобные поездки никто не несет.

Отличить легальное такси от нелегального просто: официальные машины такси имеют желтый или белый цвет, «шашечки» на боковых поверхностях кузова, действующее разрешение, опознавательный фонарь оранжевого цвета, информацию о компании, тарифах и водителе на передней панели справа.

Дептранс просит свидетелей нарушений сообщать о них по номеру МАДИ: +7(495)540-76-56, а также по адресу: madi@mos.ru.