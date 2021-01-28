РИАМО - 28 янв. На Митяевском мосту в Коломне снова запустили движение транспорта, ранее автомобильное движение там закрывали из-за льда, который представлял угрозу для моста, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области​.

С 15 января на Митяевском и с 16 января на Черкизовском мостах в Коломне во избежание аварийных ситуаций было ограничено движение. Черкизовский мост открыли с 27 января.

«Все ранее перекрытые искусственные сооружения работают в штатном режиме», – говорится в сообщении.

Причиной для перекрытия движение стало образование обширных ледяных полей выше по течению реки. Они могли повредить конструкции моста. Движение восстановили в связи с улучшением ледовой обстановки.

Длина Черкизовского моста составляет 60 метров. Он находится у городского поселения Пески. Протяженность Митяевского моста - 150 метров, по нему организовано двустороннее движение транспорта.