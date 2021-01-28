РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 янв. Пять почтовых отделений городского округа Мытищи отремонтируют весной-летом текущего года, сообщил глава горокруга Виктор Азаров.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева вместе с «Почтой России» создали дорожную карту по ремонту помещений почтовых отделений. Будут отремонтированы существующие здания, а также для удобства граждан одно почтовое отделение переместят в крупный торговый объект.

«В городском округе Мытищи по оценке экспертов необходимо отремонтировать 9 отделений из 18. Из девяти отделений, где требуется провести ремонт, только пять находятся в собственности акционерного общества «Почта России». В этом году ремонтные работы в них будут выполнены. На сегодняшний день есть понимание и график работ. Ремонтные работы в отделениях будут проходить весной-летом 2021 года», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что основная часть отделений будет отремонтирована и приведена к общему стандарту к 1 августа.

В середине 2020 года из-за аварийного состояния пришлось закрыть здание главпочтамта Мытищ (141000 и 141001), находящееся на 1-ой Вокзальной улице в микрорайоне Перловский.

«Сейчас жители Перловки получают почтовые услуги в отделении №18 на Новомытищинском проспекте. Это не очень удобно, поэтому «Почта России» при нашем участии как муниципалитета рассматривает возможность временного размещения отделения в торговом центре «Перловский» или в цокольных этажах новостроек в Восточной Перловке», - отметил Азаров.