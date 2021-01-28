РИАМО - 28 янв. Народного артиста СССР Василия Ланового, заболевшего Covid-19, перевели в реанимационное отделение столичной больницы, сообщает РИА Новости.

«Вчера самочувствие Василия Семеновича ухудшилось <...>. Он находится под наблюдением врачей, а нам остается только надеяться на лучшее и молиться», — сказал директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

Также информацию об ухудшении состояния актера подтвердили в ГКБ №15 имени Филатова.

Лановой заразился коронавирусной инфекцией в начале года. У актера выявили пятипроцентное поражение легких. Его госпитализировали вместе с женой Ириной Купченко.

Актер родился 16 января 1934 года. Он служит в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, а также является завкафедрой сценической речи театрального училища имени Бориса Щукина.

Лановой является народным артистом СССР, лауреатом Ленинской премии, героем труда РФ, почетным гражданином Москвы. Он награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, орденом Дружбы народов и другими наградами. Актер известен по фильмам «Дни Турбиных», «Солярис», «Аттестат зрелости» и многим другим.​

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Текстовая трансляция

28 ЯНВАРЯ

- Сервис СМС‑информирования о втором этапе вакцинации от Covid‑19 запустили в Подмосковье. В сообщении будет указана дата второго этапа вакцинации, а также способы записи на нее. Уведомление будет приходить за несколько дней до визита в прививочный кабинет.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Пять ковидных госпиталей в Москве возобновят стандартную работу. В настоящий момент в столице продолжают работать резервные госпитали общей мощностью 7 тысяч коек.

- Девять москвичей старше 100 лет привились от коронавируса. Пожилых граждан уже вакцинировали первым компонентом.

- Воробьев рассказал, что все ограничения в Подмосковье снимут, когда уровень заболеваемости достигнет показателя менее 900 случаев в день. При этом Воробьев уточнил, что открытие баров и дискотек важно для части жителей, но в общей массе ограничений это непринципиально.

- За сутки в России зарегистрировали 19 138 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 939 больных. В Москве - 2 897.

- Свыше 2 миллионов жителей столицы проинформировали о результатах ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию с помощью СМС. Единая цифровая платформа позволяет оперативно получать результаты анализов на коронавирус, сделанных в городских медучреждениях.

- В России могут снять ограничения из‑за Covid‑19 к лету. Пандемия закончится, когда 70–80% людей «проконтактируют» с вирусом.