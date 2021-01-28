РИАМО - 28 янв. Прокуратура Москвы проводит проверку после обнаружения младенца на крыльце детского дома в столичном районе Коптево, говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры.

«Инцидент произошел на Тимирязевской улице. По предварительной информации, мальчика, родившегося 29 ноября 2020 года, оставила мать. В настоящее время ребенок доставлен в медучреждение», — говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Соблюдение обязанностей по воспитанию ребенка оценят в соответствии с законодательством о несовершеннолетних.

По результатам проверки примут меры прокурорского реагирования. Инцидент находится на контроле у прокуратуры и расследуется полицейскими.