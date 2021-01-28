РИАМО - 28 янв. В городскую систему теплоснабжения столицы продолжают внедрять новейшие инновационные технологии, это делается для обеспечения бесперебойной и безопасной работы системы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В настоящее время это одна из самых мощных и протяженных систем теплоснабжения мира, она включает более 16,6 тысячи километров тепловых сетей, 24 насосно-перекачивающие станции. Все эти объекты работают круглосуточно и слаженно, чтобы в домах москвичей всегда были тепло и горячая вода», – сказал Бирюков.

Он добавил, что работа системы обеспечивается посредством спецтехники и технологий. Так, операторы Центрального диспетчерского управления МОЭК в онлайн-режиме следят за корректировкой температурных режимов в зависимости от погоды, а также контролируют работу оборудования и надежность сетей.

Бирюков отметил, что на текущий момент разработан алгоритм, который прогнозирует и выявляет скрытые утечки на разводящих тепловых сетях. Действие происходит на основе анализа данных системы «Диспетчеризация». Таким образом, проводятся упреждающие ремонты и ликвидация тепловых потерь. Также разработки упрощают работу персонала, занимающегося обслуживанием и эксплуатацией теплоэнергетического оборудования.

Он подчеркнул, что в МОЭК уже организовали пилотный проект, где работники компании получают специальные смартфоны и мини-тепловизоры, что позволяет вести контроль за ходом производственного процесса, а также состоянием, в котором находится оборудование. С помощью техники можно быстро формировать в автоматическом режиме электронные эксплуатационные журналы и выдавать задания на выполнение ремонтных и эксплуатационных работ.

Схема существенно сокращает трудозатраты, повышает удобство и безопасность использования оборудования.

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