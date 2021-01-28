РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 янв. Рабочие восстановили провода линии освещения на автодороге по улице Правды в Подольске после жалобы местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на освещение дороги по улице Правды. Он отметил, что вдоль главной дороги у дома №20 произошел обрыв проводов. Провода перекусили, кинули по обеим сторонам дороги. Мужчина добавил, что провода продолжают валяться, а один из них просто свисает.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу восстановления провода линии освещения на автомобильной дороге по улице Правды. Указанная дорога является дорогой местного значения. Работы по восстановлению провода линии освещения выполнены», - сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.