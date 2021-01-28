РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 янв. В четверг восемь команд из воспитанников детских домов стали участниками турнира по пляжному футболу в Королеве, сообщил «РИАМО в Королеве» генеральный директор благотворительного фонда помощи «Свой дом» Николай Ханин.

Организаторами спортивного праздника являются благотворительный фонд помощи «Свой Дом» и региональное отделение ОНФ в Московской области при поддержке Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

«Наш благотворительный фонд ежегодно проводит турниры по разным видам спорта для воспитанников детских домов. Сегодня (28 января - ред.) ребята впервые играют в пляжный футбол. Надеемся, что именно соревнования в пляжных видах спорта станут ежегодными», - сказал Ханин.

По его словам, в детских домах проводится большая спортивная и воспитательная работа, дети занимаются разными видами спорта, есть сформированные команды. Сформирована и хоккейная сборная Московской области.

Большая работа проводится в детских домах. Из 44 детдомов в регионе осталось 8.

«Многих ребят забирают в семьи. Большая работа проводится при участии и поддержке губернатора Московской области. Попечителем стать непросто, но мы все вместе стараемся, чтобы у каждого ребенка был дом», - добавил Ханин.

Участников соревнований также приветствовали заместитель главы администрации Королева Илья Конышев, представитель Главного управления социальных коммуникаций региона.

В товарищеских матчах команда-победитель получит кубок, призерам вручат медали, также предусмотрены призы для лучшего вратаря, лучшего нападающего, лучшего защитника и самого полезного игрока.

Турнир проводится с целью создания предпосылок для обретения детьми опекунов, максимальной адаптации и разностороннего развития личности опекаемых детей и привлечения несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, к спортивным мероприятиям.