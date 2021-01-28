РИАМО - 28 янв. За прошедшие сутки в Подмосковье выявили 939 случаев коронавируса, наибольшее число случаев заболевания в Химках – 89 человек, сообщается на сайте регионального Минздрава, посвященного ситуации с Covid-19.

По 75 новых случаев заболевания зафиксировали в Красногорске и Щелкове, 63 – в Подольске, 53 – в Королеве, 49 – в Мытищах, 36 – в Люберцах, 34 – в Одинцове, 29 – в Богородском округе, 28 – в Ленинском округе, 22 – в Балашихе, 20 – в Жуковском, по 19 – в Коломне и Котельниках, 18 – в Дмитрове, 17 – в Дзержинском, 16 – в Лыткарине, по 15 – в Воскресенске, Домодедове и Истре, 14 – в Долгопрудном, по 13 – в Наро-Фоминске и Сергиевом Посаде.

Еще по 12 случаев Covid-19 подтвердили в Кашире и Солнечногорске, по 11 – в Ивантеевке, Орехово-Зуеве, Пушкине, Раменском и Реутове, 10 – в Дубне, по 9 в Лобне и Лотошине, по 8 – в Лосино-Петровском и Электростали, по 7 – в Зарайске и Луховицах, по 5 – в Волоколамске, Егорьевске, Серпухове и Шатуре, по 4 – в Павловском Посаде, Ступине, Шаховской и Электрогорске, по 3 – в Бронницах и Клину, по 2 – в Можайске, Рошале, Рузе, Фрязине и Чехове.

Кроме того, по одному случаю коронавируса выявили в Пущине, Талдоме и Черноголовке. Ни одного случая не было зафиксировано во Власихе, Звездном городке, Красноармейске, Краснознаменске, Молодежном, Озерах, Протвине и Серебряных Прудах.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 189 547 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 3657 человек, выздоровели 149 984 пациента.

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Текстовая трансляция

28 ЯНВАРЯ

- Сервис СМС‑информирования о втором этапе вакцинации от Covid‑19 запустили в Подмосковье. В сообщении будет указана дата второго этапа вакцинации, а также способы записи на нее. Уведомление будет приходить за несколько дней до визита в прививочный кабинет.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Пять ковидных госпиталей в Москве возобновят стандартную работу. В настоящий момент в столице продолжают работать резервные госпитали общей мощностью 7 тысяч коек.

- Девять москвичей старше 100 лет привились от коронавируса. Пожилых граждан уже вакцинировали первым компонентом.

- Воробьев рассказал, что все ограничения в Подмосковье снимут, когда уровень заболеваемости достигнет показателя менее 900 случаев в день. При этом Воробьев уточнил, что открытие баров и дискотек важно для части жителей, но в общей массе ограничений это непринципиально.

- За сутки в России зарегистрировали 19 138 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 939 больных. В Москве - 2 897.

- Свыше 2 миллионов жителей столицы проинформировали о результатах ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию с помощью СМС. Единая цифровая платформа позволяет оперативно получать результаты анализов на коронавирус, сделанных в городских медучреждениях.

- В России могут снять ограничения из‑за Covid‑19 к лету. Пандемия закончится, когда 70–80% людей «проконтактируют» с вирусом.