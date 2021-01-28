РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 янв. Гендиректор СПКБ «Подольский технопарк» Максим Тугучев примет участие в гранд-туре «Байкальская миля - 2021» на багги, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Байкальская миля - 2021» стартует 20 февраля из Москвы. Преодолев 6 тысяч километров и посетив по пути несколько городов, команда финиширует на Байкале 5 марта.

«Руководитель СПКБ «Подольский технопарк», опытный путешественник с большим стажем экспедиций по Русскому Северу Максим Тугучев и дважды рекордсмен «Байкальской мили», водитель-испытатель Владимир Шинягин в составе команды «СПКБ - Ф-МоторСпорт» поставили перед собой задачу доехать зимой на багги от Москвы до Байкала», - говорится в сообщении.

Теперь им предстоит принять этот вызов и пройти непростой путь, сделав десятки тысяч оборотов колес, и проехать по прозрачному льду Байкала.

Сложнее всего было определиться с транспортом. Самый простой, надежный и комфортный вариант - ехать на Defender, но участники выбрали багги. Двухместный багги с бензиновым мотором - суровый и аскетичный, но не лишенный теплоты, готовый к любым трудностям и невзгодам. Настроены подольчане решительно. В пути ожидаются морозы до минус 40, и сейчас предстоит важная задача подготовить его к гонке и максимально утеплить.