РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 янв. В Балашихе за минувшие сутки выявили 22 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начала эпидемии в округе зафиксировали 5 644 случая заражения, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 939 новых случаев заражения коронавирусом.

«На данный момент в Московской области зарегистрировали 189 547 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 149 984 человека выписали домой из стационаров, скончалось из-за развившихся осложнений 3 657 человек. 5 644 случая инфицирования зафиксировано в Балашихе (плюс 22)», – говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт.

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Текстовая трансляция

28 ЯНВАРЯ

- Сервис СМС‑информирования о втором этапе вакцинации от Covid‑19 запустили в Подмосковье. В сообщении будет указана дата второго этапа вакцинации, а также способы записи на нее. Уведомление будет приходить за несколько дней до визита в прививочный кабинет.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Пять ковидных госпиталей в Москве возобновят стандартную работу. В настоящий момент в столице продолжают работать резервные госпитали общей мощностью 7 тысяч коек.

- Девять москвичей старше 100 лет привились от коронавируса. Пожилых граждан уже вакцинировали первым компонентом.

- Воробьев рассказал, что все ограничения в Подмосковье снимут, когда уровень заболеваемости достигнет показателя менее 900 случаев в день. При этом Воробьев уточнил, что открытие баров и дискотек важно для части жителей, но в общей массе ограничений это непринципиально.

- За сутки в России зарегистрировали 19 138 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 939 больных. В Москве - 2 897.

- Свыше 2 миллионов жителей столицы проинформировали о результатах ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию с помощью СМС. Единая цифровая платформа позволяет оперативно получать результаты анализов на коронавирус, сделанных в городских медучреждениях.

- В России могут снять ограничения из‑за Covid‑19 к лету. Пандемия закончится, когда 70–80% людей «проконтактируют» с вирусом.