РИАМО - 28 янв. Полицейские задержали молодого человека, обвиняемого в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов во время несанкционированной акции в центре Москвы 23 января, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

По данным СМИ, мужчину зовут Сайд-Мухаммад Джумаев, он уроженец Чеченской республики.

«По версии следствия, 23 января молодой человек, участвовавший в несанкционированном мероприятии вблизи <...> Пушкинской площади, нанес сотрудникам ОМОНа, а также полиции множественные удары руками и ногами», — сказала Иванова.

Ранее мужчине заочно предъявили обвинение и объявили его в федеральный розыск. Он был задержан в Псковской области.

В настоящее время молодой человек 2000 года рождения допрашивается. Также его подозревают в совершении еще двух эпизодов нападения на сотрудников правоохранительных органов.

Нападения на полицейских, хулиганские действия, повреждения имущества были зафиксированы 23 января в разных регионах РФ, в том числе в Москве. По этим фактам возбудили уголовные дела. Участников массовых беспорядков продолжают устанавливать.