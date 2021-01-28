РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 янв. Рабочие по просьбе жительницы заделали яму, образовавшуюся на улице Клемента Готвальда в Подольске, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на ямы на автодороге по улице Клемента Готвальда. Она отметила, что у дома №6 на проезжей части образовались большие ямы. И попросила их заделать.

«Сотрудники Домодедовского регионального управления автомобильных дорог №4 регионального управления автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» осмотрели автомобильную дорогу по улице Клемента Готвальда. Осмотр подтвердил наличие ямы на проезжей части. Работы по устранению выявленных разрушений асфальтобетонного покрытия выполнены», - сказал начальник Домодедовского РУАД №4 Игорь Мясоедов.

Он отметил, что указанная в обращении автомобильная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор».

Жители могут повлиять на то, какая дорога попадет в план ремонта на следующий год, проголосовав на портале «Добродел». По его итогам в дополнительную программу ремонта попадают 25% дорог, набравших максимальное количество голосов. Итоги голосования доступны на портале «Добродел».