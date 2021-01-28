РИАМО - 28 янв. Инфраструктуру для запуска общественного транспорта к индустриальному парку «Индиго» в деревне Николо-Хованское в ТиНАО Москвы планируют обустроить до конца текущего года, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта столицы.

«В настоящее время в индустриальном парке «Индиго» формируется новый центр деловой активности. Соответственно, растет число сотрудников различных компаний, размещающихся на его территории. Предполагается, что в «Индиго» будут работать до 12 тысяч человек», - говорится в сообщении.

Индустриальные парк находится между Киевским и Калужским шоссе в деревне Николо-Хованское, поселение Сосенское. Одним из центров притяжения покупателей и сотрудников комплекса является гипермаркет «Фуд Сити».

Местные жители попросили сделать дорогу к этому деловому центру удобной. Чтобы запустить общественный транспорт, было решено подготовить территорию в деревне Николо-Хованское.

На участке длиной 3 километра сейчас практически нет тротуаров, мало освещения, а переходы не подсвечены. Остановочных павильонов для пассажиров нет, парковки хаотичны, а асфальт в ямах и трещинах.

Специально для автобусов дорога будет расширена с 6,5 до 7,5 метров. Асфальт заменят на площади почти 39 тысяч квадратных метров. Площадь новых тротуаров составит 16,4 тысячи квадратных метров. Проезжую часть и тротуар будет разделять бордюр длиной 11,2 тысячи метров.

«По линии маршрута установят 10 современных остановочных павильонов. Там можно будет укрыться от непогоды в ожидании автобуса, а заодно зарядить мобильный и посмотреть новости: в павильоне предусмотрены зарядная станция для гаджетов и Wi-Fi», - говорится в сообщении.

Рядом со складами сделают 60 парковочных мест для грузовых и обычных машин. На территории разобьют газон общей площадью 39 тысяч квадратных метров, а осенью высадят деревья и кустарники.