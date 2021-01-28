РИАМО - 28 янв. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов провел на полигоне ТБО в Часцах выездное совещание, в ходе которого участники оценили темпы рекультивации и обсудили будущее объекта, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Полигон в Часцах открыли в 1974 году и более 40 лет он принимал твердые бытовые отходы из Москвы и Подмосковья. За это время сюда поступило более 3,5 миллионов кубометров мусора. В 2014 году при поддержке губернатора Андрея Воробьева полигон закрыли, включили в федеральный проект «Чистая страна» и начали готовить к рекультивации.

«Федеральный и региональный бюджеты выделили на восстановление территории почти 3 миллиарда рублей. Подрядчик активно работает. Мы видим здесь около 40 единиц тяжелой техники. Практически весь необходимый материал закуплен и уже находится на площадке. Полностью цикл рекультивации должен завершиться в 2022 году», — сказал Иванов.

Участие в совещании также принимали местные жители, которых особенно волновали вопросы, связанные с экологией. Глава округа отметил, что неприятных запахов на полигоне нет.

«Мы договорились с подрядчиком, что в течение недели здесь появятся веб-камеры, транслирующие изображение в интернет. Каждый сможет контролировать ход рекультивации. В ближайшие три месяца по периметру разместят пункты контроля атмосферного воздуха. Сейчас контрольные измерения проводит аккредитованная лаборатория. Ее протоколы открыты для местных жителей», — подчеркнул глава округа.

Возможно, что рядом с полигоном появится информационный экран, на который будут транслироваться данные экомониторинга. С такой просьбой к администрации обратились представители местного сообщества.

Все пожелания жителей, касающиеся рекультивации, аккумулируются и передаются подрядчику. Значительную роль в этой работе играют депутаты окружного совета. В частности, представители фракции «Единая Россия» контролируют процесс рекультивации в соответствии с проектом «Чистая страна».

Совещание закончилось обсуждением перспектив развития полигона после проведения восстановительных мероприятий. На сегодняшний день одно из наиболее реальных предложений — организация на площадке компактной горнолыжной трассы.

Рекультивация полигона ТБО «Часцы» стартовала в октябре 2020 года и завершится в декабре 2022-го. Проект разбит на девять этапов, соответствующих календарным кварталам. В ходе работ будет сформировано проектное «тело» объекта, оборудованы системы сбора и очистки фильтрата, созданы защитные экраны и армированные подпорные стенки из грунта. Также подрядчику предстоит устроить систему отвода и ликвидации свалочного газа.