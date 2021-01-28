РИАМО - 28 янв. Народный магазин «Галамарт» открывается 31 января в подмосковной Балашихе, здесь можно купить товары для дома по доступным ценам, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Шестого февраля здесь будет действовать суперакция: любой второй товар – всего за 1 рубль! Адрес магазина: город Балашиха, микрорайон Железнодорожный, улицы Юбилейная, 1а», - говорится в сообщении.

Покупатели смогут выгодно приобрести бытовую технику, посуду, игрушки, текстиль, мобильные аксессуары, хозтовары для себя и в подарок близким.

Кроме того, с 31 января по 5 февраля в новом «Галамарте» будут действовать специальные цены: литая сковорода – 399 рублей, утюг с отпаривателем – 349 рублей, электрический чайник – 249 рублей, ЖК-телевизор LEBEN с диагональю 81 сантиметр – 5999 рублей.

«Галамарт» - это более 7 тысяч товаров для дома и дачи. Каждый день здесь действуют акции, скидки и распродажи. Магазины работают с 10:00 до 21:00.​​

Сайт магазина - http://www.galamart.ru​.